Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış töreninde konuştu. İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenleri tepki gösteren Erdoğan, "Bazı kendini bilmezler İstanbul'un fethini işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" dedi.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve bir süredir kullanılmayan İstanbul Hadımköy'deki tarihi askeri hastane, geçen ay başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yeniden sağlık sistemine kazandırılan hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

"PROF. DR. NİYAZİ KURTULMUŞ GARİPLERİN BABASI OLARAK BİLİNİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 129 yıl sonra restore edilen tarihi hastanenin açılış töreninde konuştu.

"Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı" diyen Erdoğan, Prof. Dr. İsmail Niyasi Kurulmuş'un gariplerin babası olarak tanındığını söyledi. Erdoğan, "Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş tam bir vakıf insanıydı. On binlerce insana yardım eli uzatan Kurtulmuş'un adını yaşatmak görevimizdi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN FETHİNE İŞGAL DİYENLERE SERT ÇIKTI: KENDİNİ BİLMEZLER

İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı kendini bilmezler İstanbul'un fethini işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Sorsanız fethin anlamını bile bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

OSMANLI VE TÜRK COĞRAFYASINDA 120 ESERİ RESTORE ETTİK

Camilerimiz ve sembol eserlerimiz kısa sürede yok edildi. Atina'da bir tane cami yok. Osmanlı ve Türk coğrafyasında 120 eseri restore ettik. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur.

İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir