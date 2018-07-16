Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'a 4 Üye Seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan'ı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ'u, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek'i ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçmişlerdir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)