Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın "Ayasofya'yı camiye çevirmeyin" açıklamasına tepki gösterdi. "Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?" diyen Erdoğan, Ayasofya ile ilgili Danıştay'ın vereceği karara göre adım atılacağını söyledi.

08.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:22

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasını Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasının Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişim olduğu belirtilmişti. Daha sonra Yunanistan'dan yapılan bir başka açıklamada da "Ayasofya'yı camiye çevirmeyin" denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da TRT'de katıldığı programda Yunanistan cephesinden yapılan söz konusu açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'Yİ SİZ Mİ İDARE EDİYORSUNUZ?"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kalkıyorlar 'Sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Bir adım atılacaksa Türkiye'nin kurumları var. Bu kararlar verildiği zaman icra makamları gereken adımları atar. Bunun içinde sizden izin almaya asla tevessül etmez. Şu an icra makamına bile gerek yok, Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu şeyi gösteriyor, bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Atılması gereken adımlar ona göre atılır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?

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