CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, VEFAT EDEN İLAHİYATÇI-YAZAR ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU.

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti.

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA