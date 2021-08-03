Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok noktasında etkili orman yangınlarıyla ilgili mücadelede destek veren 7 ülke liderine teşekkür etti. Erdoğan mesajında "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye, 7 gündür birçok ilde meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu felakete destek veren ülkelere teşekkür ederek, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve...
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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