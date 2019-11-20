Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Mesajı

20.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:46

ABD'yle sıkıntılı başlıklardan birisini Rusya'dan satın alınmış olan S-400 hava savunma sistemi oluşturduğunu anlatan Erdoğan, ancak Türkiye'nin S-400 sistemiyle ilgili kararından vazgeçmeyeceğini yineledi.