Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuş istedi hayali gerçek oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuş istedi hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuş istedi hayali gerçek oldu
01.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuş istedi hayali gerçek oldu Evde kaldı kuş hediyesini belediye başkanından aldı Gaziosmanpaşa'da yaşayan 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER'e yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çift muhabbet kuşu istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuş istedi hayali gerçek oldu

Evde kaldı kuş hediyesini belediye başkanından aldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yaşayan 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER'e yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çift muhabbet kuşu istedi. Küçük Ömer'in isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yerine getirdi.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazarak yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını başladığından beri evinden çıkmadığını belirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir papağan ya da bir çift muhabbet kuşu talebinde bulundu. Ömer'in isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yerine getirdi.

Kuşların isimlerini "Limon" ve "Başkan" koydu

Bir çift muhabbet kuşu alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediye veteriner hekimi ile birlikte 12 yaşındaki Ömer'e kuşlarını teslim etti. Belediye başkanını ve kuşları kapıda görünce çok sevinen Ömer Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Belediye Başkanı Usta'ya teşekkür etti. Başkan Usta, kuş ile birlikte bir poşet içerisinden kuşun ihtiyacı olabilecek yem, ilaç gibi malzemeleri de Ömer'e teslim etti. Kuşa nasıl bakması gerektiğini ise belediye veteriner hekimi tarif etti. Belediye başkanı Usta Ömer'den kuşlara bir isim koymasını istedi. Küçük Ömer kuşlardan sarı olanın ismini "Limon" beyaz olanın ismini ise kuşları kendisine hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esinlenerek "Başkan" koydu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Burada uzun zamandan beri evde kal diye ısrar ettiğimiz gençlerimizden bir tanesi küçük Ömer var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ödül olarak bir kuş talep etmiş. Evde kalıyorum kuşum olsun istiyorum çok arzuluyorum diye bir talebi olmuş. Biz de o talebi bugün ona bir sürpriz yapmak üzere bugün gerçekleştirmiş olacağız. Muhabbet kuşumuzu ona hediye edeceğiz" dedi.

12 yaşındaki Ömer Gültekin Cumhurbaşkanına mesaj göndererek, "Başkanım siz çık demeden biz evden çıkmayacağız. Kuşlarıma da iyi bakacağım evden çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı. Küçük Ömer'in annesi Saniye Gültekin ise, "Biz de evde kalacağız. Çıkamayacağız Cumhurbaşkanımız diyene kadar çıkmayacağız. Evde kalacağız herkes evde kalsın. Kuşlar için de teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza. Allah razı olsun. İyi ki var" dedi.

(FT- ÖY-EG-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuş istedi hayali gerçek oldu

Kaynak: İHA

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