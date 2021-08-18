Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gizli bir anlaşma mı var?" söylemlerine sert yanıt verdi. "Mademki böyle bir iddian var, bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok." diyen Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmesinde dışişleri yetkilisi olmadığına ilişkin ise "Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan ile ilgili son durumu değerlendiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu daha önce Erdoğan'ın NATO zirvesindeki ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde bir dışişleri yetkilisi olmadığını iddia etmiş ve sığınmacılar konusunda bir anlaşma olabileceğine de değinmişti.

"İSPATLAYAMIYORSAN ÖZÜR DİLE"

Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na sert bir tepki gösteren Erdoğan, "Mademki böyle bir iddian var, bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Bu tür yalanlar üzerinden bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır, bunlar da ahlaksızdır." dedi.

"BAŞINA TERCÜMANIMIZ KADAR TAŞ DÜŞSÜN"

Devam eden açıklamalarında Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

"Bu adam nereden bunu gördü? Kim kendisine bunu sufle etti. Kendi büyükelçisi bile böyle bir şey olmadığını söylüyor. Bu adam yalancı ya! Bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veya onu ortaya koymak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. "

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü."
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Berkay Demet Akalın Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 22:14:15. #1.15#

title