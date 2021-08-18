Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gizli bir anlaşma mı var?" söylemlerine sert yanıt verdi. "Mademki böyle bir iddian var, bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok." diyen Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmesinde dışişleri yetkilisi olmadığına ilişkin ise "Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan ile ilgili son durumu değerlendiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu daha önce Erdoğan'ın NATO zirvesindeki ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde bir dışişleri yetkilisi olmadığını iddia etmiş ve sığınmacılar konusunda bir anlaşma olabileceğine de değinmişti.

"İSPATLAYAMIYORSAN ÖZÜR DİLE"

Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na sert bir tepki gösteren Erdoğan, "Mademki böyle bir iddian var, bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Bu tür yalanlar üzerinden bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır, bunlar da ahlaksızdır." dedi.

"BAŞINA TERCÜMANIMIZ KADAR TAŞ DÜŞSÜN"

Devam eden açıklamalarında Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

"Bu adam nereden bunu gördü? Kim kendisine bunu sufle etti. Kendi büyükelçisi bile böyle bir şey olmadığını söylüyor. Bu adam yalancı ya! Bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veya onu ortaya koymak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. "