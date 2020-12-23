Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklu olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karar bizi bağlamaz" diyerek tepki gösterdi. Grup toplantısında kararla ilgili yeni açıklama yapan Erdoğan, "Onlarca insanın kanı elinde olan biri olduğunu hatırlatıyorum. Bu iki yüzlülüktür" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalara yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksınız. Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız" açıklamalarını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun?" dedi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA TEPKİ

Bu açıklamalarının ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'Hak ihlali' kararını tepki gösterdi.

"ÇİFTE STANDARTTIR"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu mahkemeler iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai olarak açıklamıştır. AİHM gibi mahkemeler bizim iç mahkemelerimizin yerine karar veremez. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak niteleyen bir mahkemenin 6-8 ekim olaylarının talimatını verene böyle bir karar alması çifte standarttır" dedi.

"ONLARCA İNSANIN KANI ELİNDE OLAN BİRİ OLDUĞUNU HATIRLATIYORUM"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Siyasetçi maskeli onlarca insanın kanı elinde olan biri olduğunu hatırlatıyorum. Bilmiyorlarsa biz bunu devamlı söyleyeceğiz. Bu iki yüzlülüktür" ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tutukluluğu sonlandırın" kararı alırken, bu karar özellikle iktidar tarafından büyük tepki çekti.

"KARAR BİZİ BAĞLAMAZ"

Kararı dün de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AİHM terörle ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" dedi.