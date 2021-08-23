Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki son gelişmelere yönelik bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın mesajında, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine tüm dünyanın dikkati bu bölgeye çevrildi. Afganlar ülkeden kaçmak için canları pahasına bir mücadeleye girişirken, birçok ülke ise Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için uçaklarını oraya gönderdi.

Bu gelişmeler de özellikle İran üzerinden Türkiye'ye gelmek isteyen Afgan göçmenleri gündeme getirdi. Hatta büyük bir göç dalgasının Türkiye'ye doğru hareket etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra duvar örüldüğünü açıklamıştı.

"YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ"

Afgan göçmenlere izin verilmeyeceğini her fırsatta dile getiren Erdoğan, son olarak Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının altında bir de görsel yer aldı. Görsele, Erdoğan'ın 20 Ağustos'tan bu yana Afganistan'daki gelişmelerle ilgili dünya liderleri ile yaptığı görüşmelerden notlar yazıldı.