Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki son gelişmelere yönelik bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın mesajında, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine tüm dünyanın dikkati bu bölgeye çevrildi. Afganlar ülkeden kaçmak için canları pahasına bir mücadeleye girişirken, birçok ülke ise Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için uçaklarını oraya gönderdi.

Bu gelişmeler de özellikle İran üzerinden Türkiye'ye gelmek isteyen Afgan göçmenleri gündeme getirdi. Hatta büyük bir göç dalgasının Türkiye'ye doğru hareket etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra duvar örüldüğünü açıklamıştı.

"YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ"

Afgan göçmenlere izin verilmeyeceğini her fırsatta dile getiren Erdoğan, son olarak Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının altında bir de görsel yer aldı. Görsele, Erdoğan'ın 20 Ağustos'tan bu yana Afganistan'daki gelişmelerle ilgili dünya liderleri ile yaptığı görüşmelerden notlar yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Buğra Kavuncu Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:02:43. #1.15#

title