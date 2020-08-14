Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara çok ağır ifadelerle hakaret eden Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.

14.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla gündeme gelen kadına yönelik şiddet tartışmalarına ve Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 'AK Parti'nin papatyaları' başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara yönelik ağır ifadeler kullanmasına ilişkin konuştu.

DİLİPAK'I TÜM KADINLAR ADINA KINADI

"Son dönemde özellikle yürütülen bazı tartışmalara artık bir nokta koymanın zamanının geldiğine inanıyorum. Bu millete hizmeti geçmiş kimi isimler kendilerine asla yakıştıramadığımız çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer almıştır" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Biz her türlü fikre, her türlü eleştiriye, her türlü teklife saygı gösteririz. Ama kadınlarımızın onuruna, haysiyetine, kişiliğine, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz. AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yaklaşımlarla, ben ağzıma almaktan edeb ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını da tüm kadınlar adına kınıyorum" diye konuştu.

"KENDİ ÇERÇEVEMİZİ KENDİMİZ BELİRLEMELİYİZ"

Erdoğan, son dönemde tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de "İnsani ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokumuza uygun, özgü metinler çıkarmaya ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum

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