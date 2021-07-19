Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

KKTC ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki işletmede alınan başörtüsü yasağını onaylamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi? Önce gitsinler kipa ile ilgili kararlarını gözden geçirsinler." ifadelerini kullandı.

KKTC ziyareti öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün Ada'da yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti. Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir'' dedi.

"İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİ LAZIM"

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlamasını onaylamasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu konudaki tavrımız bellidir. Gerekli açıklamayı da yapmıştık. Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım.

"ÖNCE KİPA İLE İLGİLİ KARARLARINI GÖZDEN GEÇİRSİNLER"

Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi? İnancının gereğini yerine getiren Müslümanlara böyle bir yakıştırmayı yapmak ne Adalet Divanı'nın ne de başka divanların haddi değildir. Önce gitsinler kipa ile ilgili kararlarını gözden geçirsinler."

KİPA NEDİR?

Kipa, inançlı Yahudi erkekler tarafından geleneksel olarak başın örtülmesi gerekliliğini yerine getirmek için takılan, kumaştan yapılmış bir başlık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
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