Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

AA, Berk Özkan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

AA / Berk Özkan - Güncel

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