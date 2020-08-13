Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz...
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.
13.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:21
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi
"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.
Erdoğan: "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek."
Kaynak: AA