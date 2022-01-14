Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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