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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, burada barınağın maskotlarından Maylo ile oynadı.

Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti

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