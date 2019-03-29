Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz'da Konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'daki mitinginde, "BAĞKUR ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların ve onların bakmakla yükümlü oldukları vatandaşların prim borçlarına bakmaksızın yılsonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak sağladık. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bugün resmi gazetede yayınladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye mitinginin ardından 7'nci mitingini Beykoz'da yaptı. Pazar günü asıl anket sonuçlarını milletin sandıkta vereceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir siyasetçi olarak söylüyorum, girdiğimiz her seçimi kazandık Allah'a hamdolsun. Bunun CHP'nin başındaki zat gibi 15 Temmuz gecesi, tankları görünce FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından kaçırıp, Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. 'Otellerde yer bulamadığımız için Bakırköy Belediyesi'ne gittik'. Kahveyi orada yudumladı, darbeyi oradan izledi. Bunlara bu vatan teslim edilmez. Bizler ekonomi, ulaşım, sağlık, tarım, eğitim, demokrasi ve özgürlüklerde Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlara imza atmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Kaşgarlı Mahmud, 'dağ kement ile eğilmez denizin önü kayıkla kesilmez' diyor. 31 Mart'ta iradenize güçlü sahip çıkarsanız inanın bizim önümüzü kimse kesemez." İfadelerini kullandı.

"YA RAB, BU CUMHUR İTTİFAKINI PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA NASİP ET"

Erdoğan, "Durmak yok yola devam. Biz asıl bu her belediye için bunların yaptığı eş başkan pazarlıkları var ya, bunları merak ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. Hep dua ediyorum: ya Rab, Bu Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar nasip et. Bunların hem partilerinde hem belediyelerinde resmi olarak görev yapan başkanları var, bir de asıl patronları var. Nerede Kandil'de, Pensilvanya'da. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Şu anda adam içeride. Bu adamlar benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Oraya ne hizmet varsa biz götürdük. Onlar aldıkları paralarla hendekleri, çukurları açtılar. Güneydoğulu kardeşlerim bunları iyi bilir." Şeklinde konuştu.

AKM'nin olduğu yere Türkiye'nin en büyük opera binasının yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık yerin altında, 3 bin 300 kişilik. Yanına Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu'nu biz yaptık, biz. Sorun bunlara; ey CHP siz ne yaptınız? 31 Mart laf cambazlıklarıyla geleceğimize ipotek altına koymaya çalışanlara karşı hepimiz dikkatli olmak zorundayız. Kendi aramızda ne sıkıntı varsa inşallah 31 Mart'tan sonra hallederiz. Sizlerden büyükşehir adayımız Binali Yıldırım kardeşimle Beykoz adayımız Murat Aydın kardeşimize sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

"PRİM BORCU OLANLANLAR KAMUNUN SAĞLIK HİMZETLERİNDEN YILSONUNA KADAR YARARLANABİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde, "Hanımlar şimdi size bir müjde vereceğim. BAĞ-KUR'la ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları varsa kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Bu durumda vatandaşların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, prim borçlarına bakmaksızın yılsonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak sağladık. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bugün resmi gazetede yayınladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA