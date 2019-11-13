Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Erdoğan-Trump tokalaşması Karşılama töreni detayları Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz...

13.11.2019 20:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Erdoğan-Trump tokalaşması

Karşılama töreni detayları

Erdoğan ve Trump'ın 'da yürüyüşü

Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da
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