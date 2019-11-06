Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.
06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık