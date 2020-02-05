Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz"

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli...

05.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

'ın konuşması

MKEK Genel Müdürü Yasin 'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi

Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın son işleme tabi tutulmuş mühimmat gövdesini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basması

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi

KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz"
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