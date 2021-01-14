Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak?
Pandemi nedeniyle üretilen aşılar, ülkemizde de uygulanmaya başladı. 13 Ocak tarihinde canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak? sorularının cevaplarını merak etti.
Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak? sorularının cevaplarını aradı. Cevapları sizler için derledik.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AŞI OLDU MU?
13 Ocak tarihinde canlı yayında ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz aşı olmadı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE ZAMAN KORONAVİRÜS AŞI OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK üyeleriyle birlikte bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısı sonrasında aşı olacağını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası hastaneye gideceğini söyledi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanımızın önerileri doğrultusunda bugün örnek olmak için aşı yaptıracaktır" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN AŞISI MI ALMAN AŞISI MI OLACAK?
Yapılanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fahrettin Koca gibi Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olacak.