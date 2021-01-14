Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak?

Pandemi nedeniyle üretilen aşılar, ülkemizde de uygulanmaya başladı. 13 Ocak tarihinde canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak? sorularının cevaplarını merak etti.