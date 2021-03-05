Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

05.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti. Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği'nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti. 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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