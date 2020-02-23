Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti.

23.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi 'yı ziyaret etti.

Erdoğan, gün içinde eski Gençlik ve Bakanı 'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı.

Kaynak: AA
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