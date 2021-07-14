Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına katılım rozetlerini taktı. Erdoğan, ilk olarak Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı'na ardından da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye değinerek, "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin" dedi. Erdoğan ayrıca 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle şehitlerimizi andı.

Konuşmasını bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında kürsüde kalmaya devam ederek, partisine katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. İlk olarak Erdoğan'ın yanında Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Diyarbakır Cüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe geldi. Başkanın rozetini takan Cumhurbaşkanı, daha sonra Akmeşe ile kameralara poz verdi.