Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişimlerle hangi mesajları verdi? Kritik Kürt oyları hamlesi

AK Parti nümüzdeki seçimlere taşıyacak kadroların belirlendiği 7. Olağan Büyük Kongre'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden genel başkan seçildi. Tüzük değişikliği ile genişletilen partinin en üst karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapan Erdoğan, parti yönetiminde eski siyasetçiler ile "kaçabilecek" Kürt oylarının engellenmesi için Doğu ve Güneydoğu kökenli isimlere ağırlık verdi.

İktidarda 19. yılını dolduran AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ankara'nın yoğun bir kar yağışına uyandığı kongre salonunun içi de dışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il kongrelerinde de sık sık övdüğü gibi "lebalep" doldu. Türkiye'nin her yerinden otobüslerle taşınan partililerin kongreye katılımı sağlandı.

KONGRE 'GÜVEN VE İSTİKRAR' ANA SLOGANIYLA YAPILDI

Bunun dışında, mevcut ve eski parti yöneticileri, ilçe başkanları, kurucular, davet edilen siyasi parti temsilcileri de kongre salonunda hazır bulundu. Kongrede, zaman zaman maske ve sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı ancak kalabalık ortamda bu pek de mümkün olmadı.

"Güven ve istikrar" ana sloganıyla yapılan kongre salonunda, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik", "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" pankartları dikkat çekti.

LİSTEDE HER KESİME YER VERİLDİ

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarının ilk yıllarında olduğu gibi, çok farklı kesimlerden, hatta zaman zaman parti politikalarını eleştiren isimlere listesinde yer verdi. AK Parti'nin giderek, seçmen tabanını daralttığı ve eski yol arkadaşları ile yollarını ayırması ve ayrılanların da "muhalefet bloğunda" yer alması nedeniyle, Erdoğan'ın, partisini bir sonraki seçime taşıyacak kadroları belirlerken, geçmiş yıllardaki gibi "kapsayıcı, kucaklayıcı, tüm kesimlere mesaj verebileceği" bir kadro oluşturmayı tercih ettiği yorumu yapılıyor.

PARTİLİLER KONGRE SONRASINI 'İKİNCİ YENİ DÖNEM' OLARAK ADLANDIRIYOR

Kongrede konuştuğumuz siyasetçiler, 7. Olağan Kongre'yi "ikinci yeni dönemin başlangıcı" sözleriyle değerlendirirken, hemen her kesimi kucaklayan geniş bir kadroyla "ikinci 20 yıl iktidar hedefi"ne vurgu yaptı. Erdoğan'ın yeni MKYK listesiyle, MHP ile ittifak ortaklığı dönemindeki söylemleri, HDP'ye yönelik dokunulmazlık tartışması ve kapatma davası nedeniyle "kaçabilecek" Kürt oylarının engellenmesi, bir yandan da parti içinde uzun süredir etkisiz olan eski siyasetçilerin "muhalefet bloğuna kaymasının engellenmesi" hesabının yapıldığına dikkat çekiliyor. Yeni MKYK'da bu nedenle Kürt siyasetçi ve eski parti yöneticisi milletvekili, kurucuları yer verildiği yorumu yapılıyor.

21 İSİM LİSTE DIŞI, 47 YENİ İSİM LİSTEDE

Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile AK Parti'nin 50 olan MKYK üye sayısı 75'e, genel başkanvekilliği sayısı da 2'ye çıkarıldı. Erdoğan 21 ismi liste dışı bırakırken, yeni MKYK'ya aralarında eski başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu 47 yeni isim girdi. Erdoğan, kabine ya da grup başkanlığı için adı geçen Yıldırım ile grup başkanvekili Özlem Zengin'e parti yönetiminde görev vermeyi tercih etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, Milletvekilleri Ahmet Aslan, Mustafa Ataş, Atila Kaya, Osman Nuri Gülaçar, Ahmet Tan liste dışında kalan isimler arasında yer aldı. MYK üyeleri Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ömer Çelik'in de aralarında bulunduğu isimler ise yerini korudu.

PARTİ YÖNETİMİNDE DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU AĞIRLIĞI ARTTI

MKYK'da eski milletvekili, parti yöneticisi, Doğu ve Güneydoğulu siyasetçi ağırlığı arttı. Çözüm süreci sonrasında, AK Parti'nin Kürt sorununa ilişkin politikalarına eleştirel yaklaşımları ile bilinen eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt'un yanı sıra, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, MKYK'ya yeni giren isimler oldu. Eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da MKYK'daki yerini korudu.

Erdoğan'ın listesinde dikkat çeken bir başka isim ise partinin son dönemdeki politikalarına zaman zaman eleştiriler yönelten ve partinin "muhalif sesi" olarak da nitelendirilen parti kurucularında Ayşe Böhürler oldu. İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden aday gösterilmeyen Bayram Şenocak, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eski milletvekilleri Haluk İpek, Metin Külünk, eski Adalet Bakanı ve halen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olan Bekir Bozdağ da MKYK'nın yeni isimleri oldu.

ERMENİ VE ALEVİ TEMSİLCİLERİ DE LİSTEDE YER BULDU

Yeni MKYK'da Ermeni cemaatinden Doktor Sevan Sıvacıoğlu, Alevi Dernekleri Federasyon sözcülüğü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan avukat Metin Tarhan da yer aldı. Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yanık, 2006'da Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Tuğba Varol Çokal da AK Parti'nin yeni MKYK üyesi oldu.