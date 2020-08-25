Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi. Erdoğan ve beraberindekiler burada müzik dinledi, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.

MÜZİK DİNLEDİ, SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak etkinlik alanındaki han çadırını ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler burada geleneksel müzik dinledi, sohbet etti.

Daha sonra gösteri alanına geçen Erdoğan, Altay Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterilerini izledi.

PROGRAMA KATILAN İSİMLER

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Kaynak: AA