Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
(İHA)