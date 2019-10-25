Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

25.10.2019 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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