Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da polisin ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşiyle kazara vurulan Suriyeli gencin ailesini arayarak taziyelerini iletti "Onun hukukunu koruma noktasında hiç şüphemiz olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin ihtarına uymayarak kaçması üzerine uyarı ateşiyle kazara vurulan Suriyeli gencin babasına taziyelerini iletti.

"ALİ BİZİM DE EVLADIMIZDIR"

Erdoğan, elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun takipçisi olunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Hemdan El Asani'ye "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" dedi.