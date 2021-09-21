Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 'Ayşe Betül' ismini verdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna

Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da yaşayan Trabzonlu Öğretim Üyesi Faruk Kanca ve eşi öğretmen Çilem Kanca'yı kabul etti. The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansı sonrasında Türk çiftle bir araya gelen ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Kanca çiftinin yeni doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Abd'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katıldı. Konferansın açılış müziğini Amerika'da yaşayan Trabzonlu Öğretim Üyesi Faruk Kanca icra etti.

Günümüzde dünya genelinde yaygın olan Islamiafobi'yi bir nebze olsun durdurabilmek ve İslamiyet'in hoşgörüsünü evrensel bir dil olan müzikle göstermek isteyen öğretim üyesi Faruk Kanca, açılışta Yunus Emre temalı eserleri icra etti. Piyano ile Yunus Emre temalı eserleri icra eden öğretim üyesi Kanca, izleyenlerin oldukça beğenisini kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 'Ayşe Betül' ismini verdi

Konferanstan sonra öğretim üyesi Faruk Kanca ve eşi Rutgers Üniversitesi doktora öğrencisi Özel Eğitim Öğretmeni Çilem Kanca'yı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Kanca çiftinin yeni doğacak çocuklarına isim verdi. Çiftin doğacak çocuğuna 'Ayşe Betül' ismini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bebek için çifte bir Cumhuriyet altını hediye etti.

Buluşmada çok heyecanlandığını belirten Çilem Kanca, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul ettiği için çok mutlu olduk. Dördüncü çocuğumuzu kısa süre içerisinde kucağımıza alacağız. Cumhurbaşkanımız hamile olduğumu öğrenince çocuğumuzun adını verdi. Bizi çok onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eşimle biz Trabzonluyuz. Yaklaşık 10 yıldır Amerika'dayız. Eşim Sürmeneli, ben Ofluyum. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 'Ayşe Betül' ismini verdi - Haberler
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