Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Irkçı yaklaşım hepimizi üzdü. İnsanlık dışı bu zihniyeti kınıyorum" dedi.

29.05.2020 01:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "George Floyd'un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur" dedi.

"BU İNSANLIK DIŞI ZİHNİYETİ KINIYORUM"

Türkiye'nin insanlığa yöneltilen saldırıların her zaman karşısında olduğunu belirten Erdoğan, "Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum" dedi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan George Floyd polis tarafından boğularak öldürülmüştü. 46 yaşındaki Floyd, dolandırıcılık polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

POLİS ŞİDDETİ PROTESTO EDİLDİ

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu, Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı

Güncel Manşet

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