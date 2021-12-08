Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Kavala ve Demirtaş kararını tanımıyoruz

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararının ardından iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakmamasına karşı yaptırım prosedürünü başlatma kararı almış, 19 Ocak 2022'ye kadar süre vermişti. Bu karar sonrası Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırım olasılığını değerlendiren sorulan Erdoğan, söz konusu kararları tanımadıklarını söyledi.

"NE BİLİYORLARSA ONU YAPSINLAR"

Katar ziyareti sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM kararlarıyla ilgili soruya, "Buna yorum yapmaya gerek yok ki. Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar." şeklinde konuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet