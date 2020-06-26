Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Yarın YKS'ye girecek öğrencilerle soru-cevap yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir öğrenci sınavın neden önce ertelenip sonra erken bir tarihe çekildiğini sordu. Cumhurbaşkanı ise temmuz ayı sonundaki tarihin belirsizliğe karşı tedbir olarak belirlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılacak YKS öncesinde video konferans yöntemiyle sınava girecek öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'na ilk soru soran öğrenci YKS'nin neden önce ertelendiğini sonra ise erken erkene alındığını sordu. Erdoğan ise bu duruma temmuz ayındaki tarihin belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı'na soru soran öğrenci şunları söyledi:

"SINAV TARİHİNİN ÖNCE İLERİYE SONRA GERİYE ATILMASININ NEDENİ NEYDİ?"

"Kardelen Büyükavcu Sayın Cumhurbaşkanım, ben Kardelen Büyükavcu Muğla Teknoloji Kültür Koleji'nden bu sene mezun oldum. Yarın 2,5 milyon arkadaşımla beraber sınava gireceğim. Şimdi size 2 sorum var. Bunlardan ilki; sınav tarihimiz önce temmuz ayının sonuna ertelendi. Sonra geri çekilerek eski tarihinden bir hafta sonraya atıldı. Peki sınav tarihimizin önce ileriye sonra geriye atılmasının nedeni neydi? Bunu bütün arkadaşlarımız gibi ben de çok merak ediyorum.

İkinci soruma hemen geçersem; bizler salgından dolayı YKS'nin ertelenmesini istedik ama bu kabul görülmedi. Acaba sizler mi bizim açımızdan bakamıyorsunuz? Ya da bizler mi duruma çok endişeyle bakıyoruz, gereksiz korku içindeyiz, abartıyoruz durumu. Bu konu hakkında bizler gibi düşüneceklere vereceğiniz mesajınız var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu cevabı verdi: Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir.

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