Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ile at yarışı izledi. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Azerbaycan'ın Şuşa kentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan, kısa süre sonra Türkiye tarafından Şuşa'da başkonsolosluk açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti

AT YARIŞLARINI İZLEDİLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi. Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti

ERDOĞAN'A AT HEDİYE EDİLDİ

Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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