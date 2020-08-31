Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"na katıldı (1)
Açık arttırma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışına katıldı.
31.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:38
Açık arttırma
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışına katıldı.
Kaynak: AA