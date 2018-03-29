Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Nisan'da Adana'da

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan il kongresi öncesi yaklaşık 60 bin kişiyi alabilecek bir miting alanı planlaması yaptıklarını söyledi.

Yeni, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Nisan Pazar günü Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Adana İl Kongresi'ne katılmak için kente geleceğini belirtti.

Yeni, Cumartesi günü itibariyle de 50 asil, 25 yedek olmak üzere yönetim kurulu, demokrasi hakem heyeti ve disiplin kurulu asil ve yedekleri olmak üzere adayların belli olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin adamı diye nitelendirilebilecek ve bu nitelendirmeye yakışan bir şahsiyet olduğunu ifade eden Yeni, "Cumhurbaşkanımızın gelişinde sadece kongreye katılımlarını planlamadık. İnşallah Adanalı hemşehrilerimizle kongre yapılacak salonun yanında bir miting çalışması yapma düşüncesindeyiz. Gezdiğimiz ilçelerde Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh var, onu görme arzuları var. Biz de bu çerçevede yaklaşık 60 bin kişiyi alabilecek bir alan planlamasını yaptık" dedi.

Mitinge vatandaşların ulaşımını sağlama konusunda da çalışma yaptıklarını belirten Yeni, ulaşımla ilgili ilçe teşkilatlarının vatandaşlara yardımcı olacağını açıkladı.

Referandumda, Türkiye'nin en büyük mitingini Adana'nın yaptığını vurgulayan Yeni, "Cumhurbaşkanımızın Adana'da en iyi şekilde karşılanacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız, burada il kongresi ve mitingi tamamladıktan sonra Hatay'a geçecek. Bütün Adana halkını miting alanına davet ediyorum" diye konuştu. - ADANA