Cumhurbaşkanı başdanışmanı Veysel Bektaş'ın acı günü

ÇORUM - Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Veysel Bektaş'ın kayınpederi Hüseyin Özkader hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Çorum İl Başkanı Faruk Özkader'in de babası olan Hüseyin Özkader, dün tedavi gördüğü Ankara Lokman Hekim Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Özkader için memleketi Çorum'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, eski Çorum milletvekilleri Murat Yıldırım ve Cahit Bağcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Özkader'in cenaze Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: İHA