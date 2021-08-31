Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve ailesi, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve ailesi, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Emniyet Müdürü Şahne'yi ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti - Haberler
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