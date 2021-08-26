Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Akış, Beyşehir'de Sancak Plastik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait Sanayi Sitesi'ndeki fabrika tesislerini gezdi, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Fabrika gezisinde firma sahiplerinden Sadık Gövercin'den üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Akış, Akış, Gövercin'e kendilerini misafir etmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı işyerlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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