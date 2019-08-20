Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de

20.08.2019 16:18

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve hayırsever iş insanı kardeşler Ali ve Kamil Akkanat, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bayındır, "Sizlerin sayesinde, yaptığınız yatırımlarla, yaptığınız okullarla bizi ihya ettiniz. Bunu bütün Beyşehir'e, kamuoyuna, minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Beyşehir halkı adına size de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu şehir, kendine hizmet edenlerin hakkını verir. Sizler bunu hak ediyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış ve iş insanları Ali ve Kamil Akkanat da Beyşehir'e hizmetlerinden ve bölgedeki birlik ve beraberlik çabaları için Başkan Bayındır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA