Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: "Ap'nin Bu Kararı Bir Skandaldır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Avrupa Parlementosu'nun bu kararı bir skandaldır ve kararı kınıyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Gedikli, "AP Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti. Tasarıyı kaleme alan Kati Piri'nin Türkiye konusundaki tutumu ve özellikle hangi cenahla istişarelerde bulunduğu kamuoyunun bildiği bir gerçek. AB üyelik müzakere sürecini ve ilişkileri yaralayan bu karar tarihi bir yanlıştır, dönülmemesi halinde en büyük zararı yine AB görecektir. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı bir skandaldır ve kararı kınıyorum" dedi.



Gedikli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"İslamafobi'nin, faşizmin merkezi olma yolunda gitmeleri halinde kendi kuruluş değerleriyle çelişmeye devam edecekler. 16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması, Türk halkının iradesi ile yapılan sandık kararına saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabul edebileceği bir durum değildir." - ANKARA