Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
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Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu

Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti ile MHP teşkilatları bir dizi ziyaretlerde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti ile MHP teşkilatları bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile partililer ilk olarak Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlığını ziyaret ederek dua eden Cumhur ittifakı üyeleri daha sonra 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin unutulmaması, unutturulmaması ve şehitlerin anısının yaşatılması amacıyla yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği geceyle ilgili hazırlanan fotoğraf sergisini gezen AK Parti ve MHP'liler müzede yer darbe girişiminin yapıldığı anlara şahitlik etti.

Hıdırlık Camii'nde şehitler için okunan mevlid-i şerife katılan Ahlatcı ve Karapıçak, son olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ı korurken şehit düşen Ali Karslı'nın Hıdırlık mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan her iki il başkanı birlik ve beraberlik mesajları verdi.

15 Temmuz gecesi partiler üstü bir mücadelenin verildiğini vurgulayan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, "Bu vatan için tankların önüne yatan, canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize rabbim sağlık ve uzun ömürler versin. Allah onlardan razı olsun. Bugün siyaset yok. Bugünün siyasi bir anlamı yok. O gün partiler üstü bir mücadele verildi. Bu mücadeleyi veren o gece dik duruş sergileyen devlet büyüklerimiz liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rabbim razı olsun" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, ülkelerin tarihlerinde kahramanlık destanları bulunduğunu belirterek, 2016 yılında da yüce Türk milletinin hain FETÖ terör örgütüne karşı duruşuyla, ferasetiyle kahramanlık destanlarından birisini yazdığını vurguladı.

"O gece tankların önünde bu vatan için kendi bedenini siper eden kardeşlerimizin ruhuyla kurulan Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır" diyen Ahlatcı, "251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Türk milleti adına teşekkür ediyorum. O gece tankların önünde bu vatan için kendi bedenini siper eden kardeşlerimizin ruhuyla kurulan Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dediği gibi biz pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Milletimiz emin olsunlar biz dimdik ayaktayız. Allah bir daha vatanımıza, milletimiz bu tür hainlikler göstermesin" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve her iki partinin teşkilat yöneticileri de hazır bulundu. - ÇORUM

Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu
Cumhur ittifakından birlik ve beraberlik vurgusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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