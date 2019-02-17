Cumhur İttifakı Germencik Seçim Bürosu Açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı'nın "birlik ve dayanışma ruhu" olduğunu söyledi.

Hedeflerinin çok çalışarak Aydın'ı yaşanan bir kent haline getirmek olduğunu ifade eden Savaş, seçildiği taktirde MHP Germencik Belediye Başkanı adayı İsmet Akın'la ilçeye önemli yatırımlar yapacaklarını belirtti.

Savaş, "Beraber uyumlu ahenkli bir şekilde çalışacağız. Ama şimdi mevcut olan Aydın Büyükşehir belediye başkanı kendi partisindeki belediye başkanlarıyla geçinemiyor. Ama biz 17 ilçedeki belediye başkanlarıyla beraber çalışarak Aydınlılara hizmet edeceğiz. Bu nedenle hepinizden destek istiyoruz." dedi.

Açılışa katılan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Cumhur İttifakı'nın yurtta yarattığı coşkuya dikkati çekerek "Bu coşku bu inanmış ruh, bu net tavır 31 Mart günü yazılacak olan destanın Türkiye Cumhuriyetini sendeletmeye çalışan bedbahtlara verilecek cevaptır." diye konuştu.

Seçim bürosunun açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Germencik Belediye Başkanı adayı İsmet Akın, MHP Efeler Belediye Başkanı adayı Ümmet Akın ile partililer katıldı.

Kaynak: AA