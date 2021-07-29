'Cumhur'dan yatırım turu

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir'de yerel yönetim tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir'de yerel yönetim tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, beraberlerinde Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'la ilçede yapımı süren Kozdere Köyü Çamlık Mesire Alanı ile tamamlanan yatırımlardan Belediye Su Deposu Kır Düğün Salonu ve Kurtuluş Mahallesinde kiSpor Kompleksi'ni inceledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu'nun da katıldığı yatırım turunda ilk durak Kozdere Çamlık Mesire Alanı oldu. Seçim beyannamesinde yer verdikleri Kozdere'deki proje kapsamında 36 dönümlük arazide düzenleme yaptıklarını anlatan Başkan Aydın, "Piknik masaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, çeşmeler, güvenlik kulübesi, gece aydınlatması ve 60 araçlık otoparkı ile ilçemize modern bir mesire alanı kazandırdık. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Kozdere Çamlığı'na şimdi 250 metrekarelik bir lokanta ve 150 metrekarelik bir kır kahvesinin yanı sıra bir de mescit inşa edeceğiz" dedi.

Yeni adres su deposu kır düğün salonu

Yatırım turuna daha sonra kısa süre önce hizmete açılan Yenişehir Belediyesi Su Deposu Kır Düğün Salonu'ndadevam edildi. 3 bin 500 metrekarelik bir alanı düzenleyerek kır düğün salonu olarak vatandaşın kullanımına sunduklarını anlatan Başkan Aydın, "Tesisimiz bin 500 kişilik düğün salonunun yanı sıra yeşil alan, yürüyüş yolu, piknik masaları, kamelyalar, çocuk oyun alanları ve otoparkıyla ilçemizin gözde merkezi haline geldi. Yenişehir Belediyesi Su Deposu Kır Düğün Salonuilçedeki tüm vatandaşlarımızın yeni adresi de oldu" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın son ziyaret durağı ise Kurtuluş Mahallesi Spor Kompleksi oldu. Avrupa standartlarında bin 602 metrekare kapalı alana sahip spor kompleksininbünyesindebin 957 metrekarelik futbol ve 546 metrekarelik basketbol sahasıile bir kaykay pisti barındırdığına dikkat çeken Başkan Aydın, "Sosyal ve idari binalarıyla böylesine önemli bir yatırımının ilçemize kazandırılması konusunda bize büyük destek veren Gençlik ve Spor BakanımızSayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Yenişehir halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Önemli bir kavşak

Osmanlıçınarının kökü Yenişehir'e yapılan her yatırımın kendilerini mutlu ettiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Cumhur İttifakı'nın tam bağımsız Türkiye'yi inşa etme yolunda kararlı yürüyüşünü sürdüreceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının yanı sıra Yüksek Hızlı Tren ve Yenişehir-Bilecik bölünmüş yol projesinin tamamlandığında Yenişehir'in Marmara Bölgesi'nin önemli bir kavşağı haline geleceğine dikkat çeken Refik Özen, "Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerine yerelde ve genelde imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın seçim vaatlerini yerine getirdiğine vurgu yapan MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı da Cumhur İttifakı olarak Bursa ve Türkiye'ye hizmet etmekten başka bir hesaplarının olmadığını söyledi. Kalkancı, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Yenişehir'i spordan eğitime, altyapıdan ulaşıma her başlıkta Marmara bölgesinin gözde şehri haline getireceklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı