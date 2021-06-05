Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri!
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Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri!
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1 Haziran tarihi ile birlikte normalleşme sürecinin ilk adımı olarak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Cumartesi saat kaçta yasak başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

1 Haziran tarihi ile birlikte normalleşme sürecinin ilk adımı olarak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Cumartesi saat kaçta yasak başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bu bilgiler kapsamında sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. Ancak 5 Haziran Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı saat 22.00'da başlayacak. 6 Haziran Pazar günü kısıtlama kesintisiz sürecek. Kısıtlama 7 Haziran Pazartesi sabahı 05.00'te bitecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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