Cumali usta, "Sultan Alparslan" resmiyle süslü bastonlar üretti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası ve devlet sanatçısı Cumali Birol, ceviz ağacından "Sultan Alparslan" resmiyle süslü bastonlar üretti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası ve devlet sanatçısı Cumali Birol, ceviz ağacından "Sultan Alparslan" resmiyle süslü bastonlar üretti.

Ailede üçüncü kuşak bastonculuk sanatını devam ettiren ve Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerine davet edilen Birol, Sultan Alparslan'ın ve atların resimlerini kakma yöntemiyle bastona yerleştirdi. Birol, bastonun üzerine "Sultan Alparslan" yazdı.

Şanlı zaferin yıl dönümü anısına ceviz ağacı, sığır, manda ve koç boynuzundan özel bastonlar tasarlayan Birol, AA muhabirine, bu yıl 950. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce davet edildiğini söyledi.

Bunun üzerine yaptığı çalışma sonucu koleksiyonuna yeni bir modeli eklediğini belirten Birol, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan'ın ve muharebeyi yaparken atların resimlerini bir araya getirerek farklı bir teknikle kakma yaptık. Böyle bir baston ortaya çıkardık. Bu bastonu da Ahlat'ı ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edeceğiz. Çok farklı bir baston oldu. Bugüne kadar çok baston verdik ancak böyle anlamlı bir bastonu bugüne kadar vermemiştik. Bastonumuza 'Sultan Alparslan' adını verdik."

Bastonun gücün ve asaletin sembolü olduğunu belirten Birol, "Baston bazen göz, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim edildiğinde hayırlı ve uzun ömür ifadesidir. Kırkından sonra kullanılması sünnet, her evde olması gereken bir aksesuardır." ifadesini kullandı.

Talep olması durumunda seri üretimle her yere baston gönderebileceklerini dile getiren Birol, "Sultan Alparslan'ın resmini 350 yıllık bir ceviz ağacı üzerine işledik, üzerine Sultan Alparslan yazdık. Yapımında birkaç parça manda, sığır ve koç boynuzu kullandık. Her bütçeye göre yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş