Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek
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Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek

10.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:43

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karara göre, ülkedeki bütün camilerde yarın cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacak.

HUTBEDE SU İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLECEK

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek
Haber Yorumları (4)
GÜLDÜR GÜLDÜR: bence artik Allah insanlari sevmiyor. . . . bence hakli
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BENCE: MGM tahminletine göre ülke geneli 4-5 gün yağmur gözüküyor.
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OĞUZHAN M.: Dua edenden,Vesile Olandan Allah Razı Olsun
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