Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karara göre, ülkedeki bütün camilerde yarın cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacak.

HUTBEDE SU İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLECEK

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.