Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi. Kentte, cuma namazı kılmak için Yeşil Camii'ye gelen vatandaşlar, etrafındaki park ve bahçelerin yanı sıra yol ile kaldırımlarda maske takarak sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.

Kaynak: AA