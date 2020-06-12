Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.
12.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:47
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi. Kentte, cuma namazı kılmak için Yeşil Camii'ye gelen vatandaşlar, etrafındaki park ve bahçelerin yanı sıra yol ile kaldırımlarda maske takarak sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.
Kaynak: AA