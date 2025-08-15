CUMA NAMAZI SAATLERİ 15 AĞUSTOS || İstanbul, Ankara, İzmir ve Tüm şehirler cuma namazını kaçta kılacak? Diyanet cuma namazı vakitleri!

15 Ağustos 2025 Cuma günü yaklaşırken, vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için cuma namazı saatlerini duyurdu. İşte il il 15 Ağustos cuma namazı vakitleri ve detaylı bilgiler…

İSTANBUL CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 15 Ağustos cuma namazı saati 13:14 olarak belirlendi. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte cuma namazı eda edilecek. Cuma gününün yoğunluğu göz önüne alındığında, camilere erken gitmek tavsiye ediliyor.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Başkent Ankara'da cuma namazı vakti 12:58. Diyanet'in resmi sitesinden alınan bu bilgiye göre, cuma namazı öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınabilecek.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ege Bölgesi'nin en büyük ili olan İzmir'de cuma namazı saat 13:21 olarak açıklandı. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar bu vakte göre ibadetlerini gerçekleştirebilirler.

DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için namaz vakitlerini düzenli olarak güncellemektedir. Cuma namazı, öğle ezanı vaktiyle birlikte kılınır. Bulunduğunuz ilin öğle vakti, aynı zamanda cuma namazı vaktidir. Diğer iller için Diyanet'in mobil uygulaması ve resmi web sitesinden saatlere ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazına gitmeyi planlayan vatandaşların, namazdan en az 10-15 dakika önce camide olmaları öneriliyor.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün Cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.