CUMA MESAJLARI! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri ile cuma mesajı

"Hayırlı cumalar" demek sadece bir temenni değil, aynı zamanda dualarla desteklenen bir gönül köprüsüdür. Cuma mesajı paylaşmak isteyen kullanıcılar için en güzel ayetli cuma mesajı, en kısa ve öz cuma sözleri ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarını bir araya getirdik.

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah, sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)

Cumanız mübarek, sabrınız sonsuz olsun. Hayırlı cumalar!

"Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar." (Ankebut 45)

Namazla aydınlanan kalplere selam olsun. Cumanız mübarek olsun.

"Rabbim, beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle." (İbrahim 40)

Dualarınız kabul, cumanız bereketli olsun inşallah.

"Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır." (Araf 56)

Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI!

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Cuma, günlerin en faziletlisidir. O günde bana çokça salavat getirin." (Tirmizî)

Peygamberimize salavatla dolu bir gün dilerim. Hayırlı cumalar.

"Bir kimse güzelce abdest alır, cuma namazına gider ve hutbeyi dikkatle dinlerse geçmiş haftanın günahları bağışlanır." (Müslim)

Cuma, affın ve rahmetin kapısıdır. Bu kapıdan selametle geçin.

"Cuma günü, içinde bir an vardır ki, Müslüman o vakitte dua ederse Allah mutlaka kabul eder." (Buhari, Müslim)

Dua vakti sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI!

KISA CUMA MESAJLARI 2025

Cumanız mübarek olsun, dua ile…

Huzurla dolsun gönlünüz, hayırlı cumalar.

Bugün edilen dualar, yarınlara umut olsun.

Maneviyatla geçen bir cuma dilerim.

Kalbinize nur, ömrünüze huzur dolsun. Hayırlı cumalar.