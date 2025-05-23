CUMA MESAJLARI! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri ile cuma mesajı

CUMA MESAJLARI! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri ile cuma mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her hafta milyonlarca kişi tarafından merak edilen "Hayırlı cumalar mesajları" bu mübarek günde sevdiklerine manevi bir selam göndermek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Ayetli ve hadisli cuma mesajları ile cuma gününün anlam ve önemine uygun sözler paylaşmak isteyenler, en güzel ve anlamlı cuma sözlerini araştırıyor.

"Hayırlı cumalar" demek sadece bir temenni değil, aynı zamanda dualarla desteklenen bir gönül köprüsüdür. Cuma mesajı paylaşmak isteyen kullanıcılar için en güzel ayetli cuma mesajı, en kısa ve öz cuma sözleri ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarını bir araya getirdik.

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah, sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)

Cumanız mübarek, sabrınız sonsuz olsun. Hayırlı cumalar!

"Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar." (Ankebut 45)

Namazla aydınlanan kalplere selam olsun. Cumanız mübarek olsun.

"Rabbim, beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle." (İbrahim 40)

Dualarınız kabul, cumanız bereketli olsun inşallah.

"Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır." (Araf 56)

Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri ile cuma mesajıCUMA MESAJLARI!

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Cuma, günlerin en faziletlisidir. O günde bana çokça salavat getirin." (Tirmizî)

Peygamberimize salavatla dolu bir gün dilerim. Hayırlı cumalar.

"Bir kimse güzelce abdest alır, cuma namazına gider ve hutbeyi dikkatle dinlerse geçmiş haftanın günahları bağışlanır." (Müslim)

Cuma, affın ve rahmetin kapısıdır. Bu kapıdan selametle geçin.

"Cuma günü, içinde bir an vardır ki, Müslüman o vakitte dua ederse Allah mutlaka kabul eder." (Buhari, Müslim)

Dua vakti sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI! En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri ile cuma mesajıCUMA MESAJLARI!

KISA CUMA MESAJLARI 2025

Cumanız mübarek olsun, dua ile…

Huzurla dolsun gönlünüz, hayırlı cumalar.

Bugün edilen dualar, yarınlara umut olsun.

Maneviyatla geçen bir cuma dilerim.

Kalbinize nur, ömrünüze huzur dolsun. Hayırlı cumalar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar

2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.