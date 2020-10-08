Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Twiter üzerinden gönderin. Birbiirnden anlam dolu cuma sözleri de haberimizde yer alıyor. Yazılı, sözlü, anlamlı ve hadisli cuma mesajları bu hafta da araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, 9 Ekim Cuma mesajları...

Mübarek cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tutacak. Ekim ayı en güzel resimli cuma mesajları araştırılıyor. Haftanın bayramı cuma günü yine sosyal medya üzerinden ve SMS ile resimli ve yazılı cuma mesajları gönderilip, paylaşılıyor. Allah (c.c.)'ın Müslümanlara armağanı cuma günü, bol bol ibadet edilir.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim! Rızkımıza bolluk, Kalbimize ferahlık, Ömrümüze bereket ver.(Amin) Selam ve dua ile... Cuma Geceniz Mübarek Olsun.

Mümin, hüsn-i zan besler, iyi düşünmenin ve iyiyi söylemenin imanın gereği olduğunu bilir. İnsanlara karşı iyi niyet besler ve şefkatli davranır. Hayatının her alanında safiyetin, dürüstlüğün ve doğruluğun yanında yer alır

"Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah'a ve âhirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın." Müslim, İmâre 46.

Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar...Enam-125. Hayırlı Cumalar.

Ağlamak, ibadettir. Ağlamak, dikkat buyurun, Hakk'a karşı tevazu göstermenin şiddet hâlidir. Ehl-i İrfan.

YAZILI CUMA MESAJLARI!

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Allah'ım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla, zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cumamız Mübarek olsun…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

'Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.'(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.